В Москве в ДТП погибли мотоциклист и его пассажир

Мотоциклист въехал в препятствие на проспекте Вернадского в Москве, в результате чего погибли он сам и его пассажир. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительным данным, на проспекте Вернадского водитель мотоцикла, следуя с пассажиром, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате ДТП мотоциклист и пассажир погибли", - сказали в пресс-службе.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.