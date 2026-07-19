Появились подробности о погибшей в ДТП 13-летней россиянке

В Ленинградской области полиция проводит проверку по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия. Сегодня днем на дороге «Осьмино — Хилок» в деревне Луговское (Лужский район) автомобиль Renault Logan, за рулем которого находилась 44-летняя женщина, вылетел в кювет и перевернулся.

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По предварительным данным регионального ГУ МВД, водитель не справилась с управлением транспортным средством. При этом в момент аварии на заднем сиденье автомобиля находилась 13-летняя пассажирка, которая не была пристегнута ремнем безопасности.

От полученных тяжелых травм школьница скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи.

Водитель и второй пассажир иномарки в результате опрокидывания не пострадали. По данному факту проводится процессуальная проверка для установления всех обстоятельств трагедии.