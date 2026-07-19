В Мурманской области 14 человек госпитализировали после съезда автобуса в кювет

Водитель и 13 пассажиров оказались госпитализированы после съезда маршрутного автобуса в кювет в Мурманской области. Об этом сообщила прокуратура региона на своем канале в «Максе».

Отмечается, что в числе пострадавших есть несовершеннолетний.

«В результате ДТП водитель и 13 пассажиров маршрутного автобуса, в том числе ребенок, госпитализированы с различными травмами», — указали в ведомстве.

По предварительной информации, ДТП случилось в 14:25 по московскому времени на автодороге Апатиты-Кировск. Водитель внезапно почувствовал себя плохо, не справился с управлением, в результате чего микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся на бок.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области на пляже острова Гривы нетрезвый водитель при попытке развернуться на автомобиле Belgee наехал на палатку, в которой находилась 18-летняя девушка. Пострадавшая, приехавшая на отдых из Архангельска, с различными травмами была госпитализирована.