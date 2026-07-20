В Липецке мопед столкнулся с катком ремонтников

В Липецке ночью 18 июля на улице Советской, которую всё ещё ремонтировали, не успев к празднованию Дня города, случилась авария с участием мопеда и самоходного катка. ДТП случилось около половины первого ночи, сообщает Госавтоинспекция Липецкой области.

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За рулём мопеда находился 25-летний водитель, катком управлял 43-летний мужчина. В результате столкновения мопед опрокинулся, молодой водитель получил травмы.

Подробности происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.

Ранее стало известно о 17летнем парне на мопеде и его 16-летнем пассажире, которые пострадали, влетев в «Ладу», за рулём которой был молодой водитель, в Усмани.