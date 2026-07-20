В Волжском районе молодой водитель слетел с трассы в кювет

В воскресенье, 19 июля, в 16:40 в Волжском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

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Как уточнили в ГАИ, 19-летний водитель Lifan двигался по автодороге "Дубовый Умет Сухая Вязовка — Рассвет" в направлении п. Дубовый Умет. В пути следования, на 5 км, он нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и съехал на обочину, после чего машина опрокинулась в кювет. Водитель и 20-летняя женщина-пассажир бригадой скорой медицинской помощи доставлены в больницу.