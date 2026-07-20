На трассе М-5 опрокинулся эвакуатор

В Городищенском районе случилось ДТП с участием автоэвакуатора. На месте аварии работали сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра.

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Сообщение об аварии поступило в воскресенье, 19 июля, в 6:07.

По данным областной Госавтоинспекции, на 708-м километре федеральной трассы М-5 недалеко от села Чаадаевка 70-летний водитель «Газели» не справился с управлением. Машина опрокинулась на бок.

«Пожарными на месте происшествия проведены работы по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

Водитель получил незначительные травмы и отказался от госпитализации.