Вчера, 19 июля, около 2:10 в Борисоглебске легковушка столкнулась с мотоциклом. После чего байк отбросило на стоящий у дороги автомобиль. В результате ДТП травмы получили две несовершеннолетние девочки.

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По предварительным данным, ДТП произошло у дома № 16 «Б» на улице Чкалова. 29-летний местный житель на «Ладе», поворачивая налево вне перекрестка, не предоставил преимущество мотоциклу, которым управлял 18-летний парень. Машина и байк столкнулись, после чего последний отбросило на стоящий у обочины «Ниссан».

Водитель мотоцикла и две его пассажирки 16 и 13 лет получили травмы и были доставлены в больницу.

Полиция проводит проверку и устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось об аварии в Воронеже на Пешестрелецкой, в которой пострадал 1 человек. Легковой автомобиль врезался в ехавший впереди КамАЗ.