В Зуевке пострадали семь человек в ДТП

По факту аварии проводится проверка.

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18 июля около 17:20 в Зуевке на улице Кирова у дома № 23 произошло столкновение автомобилей «Фольксваген» и «Лада Гранта». За рулём иномарки находился 65-летний водитель, отечественным автомобилем управлял 37-летний мужчина.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в результате аварии травмы получили семь человек, находившихся в салоне «Фольксвагена»: водитель, две женщины (39 и 60 лет), а также три женщины и мужчина, всем по 67 лет.

По факту ДТП проводится проверка для выяснения причин происшествия.