В Лебяжском районе пьяную езду остановило дерево

Нетрезвая автоледи покалечила себя и пассажира.

19 июля около 6 часов утра в Лебяжском районе произошла авария с участием пьяного водителя. На 3-м километре автодороги «Лебяжье — Лаж — Гаврюшата» 28-летняя женщина, управляя автомобилем «Сузуки» в нетрезвом виде, не справилась с управлением.

Машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Как сообщили в ГИБДД, в результате ДТП травмы получили сама водитель и её 35-летний пассажир.

По факту происшествия проводится проверка.