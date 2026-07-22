Сразу три ребенка пострадали в ДТП за минувшие сутки в Удмуртии

Удмуртия. В Удмуртии 21 июля произошло сразу три ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

© ИА «Сусанин»

Первое ДТП произошло около 12:00 в деревне Большая Венья Завьяловского района. Водитель «Лады Гранты» на нерегулируемом перекрестке при движении по главной дороге сбил 11-летнего велосипедиста, который выехал со второстепенной дороги. Ребёнок получил травмы.

Следующий случай произошёл в Сарапуле около 16:40. 69-летний водитель «Шевроле Нива» на улице Электрозаводской при проезде перехода не уступил дорогу 12-летней девочке. В результате ребёнок получила травмы.

В 16:45 на улице Пролетарской в Воткинске 29-летний водитель «Вольво», по предварительной информации, при повороте налево не уступил дорогу 17-летнему водителю мопеда, который ехал навстречу. В результате аварии юноша получил травмы. По факту ДТП проводится проверка.