В Ростове-на-Дону разбилась известная байкерша Соната

В Ростове-на-Дону насмерть разбилась 41-летняя байкерша София, более известная как Соната. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Согласно информации источника, Соната врезалась в бордюр на мотоцикле Harley-Davidson, после чего вылетела на газон. В процессе она получила тяжелые травмы. Спасти ей жизнь не удалось.

Соната была известным членом байкерского сообщества в России. Более 15 лет она занималась мотоциклами, с 2019 года начала регулярно появляться на мотопробегах и фестивалях.

У нее остались двое сыновей 10 и 12 лет.

Ранее двое подростков оказались в больнице после аварии с мотоциклом и легковушкой под Воронежем.