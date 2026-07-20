В Ростовской области 12 машин столкнулись из-за пожара на поле

В Ростовской области произошло массовое ДТП на трассе Р-280 «Новороссия» — 12 автомобилей столкнулись из-за пожара на пшеничном поле.

В региональной Госавтоинспекции рассказали, что в ДТП оказались задействованы два грузовых автомобиля и десять легковых машин. Один человек пострадал — у него зафиксированы травмы различной степени тяжести.

Причиной аварии стало задымление трассы, из-за которого резко ухудшилась видимость. Источником дыма стал пожар на соседнем пшеничном поле — возгорание началось неподалеку от трассы и быстро распространилось из-за ветра и сухой погоды.

В данный момент возгорание локализовали, а пожар ликвидировали. Движение на участке трассы было временно перекрыто для ликвидации последствий аварии. Пострадавший водитель находится под наблюдением врачей.

Ранее массовое ДТП произошло под Владивостоком.