Мотоцикл сгорел после столкновения с лосем в Кировской области

Два человека пострадали в Кировской области при столкновении мотоцикла с животным.

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ДТП с гибелью лося произошло 20 июля в 21:50 на 95-м километре трассы Киров - Советск - Яранск, сообщает Госавтоинспекция региона.

29-летний водитель мотоцикла КТМ сбил лося. От удара транспортное средство опрокинулось и загорелось. Пострадали водитель и 22-летняя пассажирка. Их доставили в больницу. Лось погиб.

Пожарные из 34-й пожарно-спасательной части МЧС потушили мотоцикл, сообщили в пресс-службе ведомства.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Проводится проверка.