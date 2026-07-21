В Астрахани на тротуаре сбили двухлетнего ребенка

В Астрахани на пересечении улиц Татищева и Полякова произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД России по региону.

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Отмечается, что 40-летняя женщина, двигаясь по улице Татищева на Mercedes-Benz, не справилась с управлением и наехала на двухлетнего ребенка, который шел по тротуару вместе со своей 33-летней матерью. После случившегося иномарка по инерции столкнулась с поворачивающей налево Toyota Alphard, за рулем которой находилась 37-летняя женщина.

В результате аварии в больницу был доставлен пострадавший ребенок.

По данному факту Госавтоинспекция города Астрахани проводит проверку.