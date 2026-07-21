В Бурятии женщина снимала свой заезд на 140 км/ч и попала в ДТП

Сотрудники полиции Бурятии устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадала женщина-водитель.

Она разогналась до 140 км/ч, снимая свои действия на камеру телефона, и попала в аварию, сообщили в МВД по республике.

"По предварительным данным, сегодня ночью 41-летняя водитель автомобиля Toyota Camry на 27-м км автодороги Улан-Удэ - Кяхта не справилась с управлением и совершила опрокидывание. Установлено, что автолюбительница двигалась со скоростью 140 км/ч, при этом отвлекаясь от управления и снимая свои действия на мобильный телефон", - сообщили в полиции.

В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести.