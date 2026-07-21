На нерегулируемом перекрестке в Шуе перевернулась машина

В городе Ивановской области столкновение легковушек заставило одну из машин перевернуться на крышу. Как сообщает пресс-служба УМВД 37-го региона, инцидент зафиксирован вчера, 20 июля, на нерегулируемом перекрестке улиц Свердлова и Ленина в Шуе. Авария произошла в районе 7:40.

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По словам источника, 32-летний водитель «ВАЗ 2110» столкнулся с «Рено Логан», который двигался по главной дороге.

В результате аварии травмы получил 37-летний водитель «Рено». Мужчину доставили в больницу.