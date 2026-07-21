Автобус с китайскими туристами попал в аварию рядом с Байкалом

Вечером 20 июля на участке Байкальского тракта недалеко от посёлка Листвянка произошло дорожное происшествие с участием рейсового автобуса, перевозившего группу граждан Китая, и легкового внедорожника. Информацию о случившемся подтвердили региональные экстренные службы.

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Внедорожник марки Mitsubishi Pajero врезался в туристический автобус. От полученных повреждений 59-летний мужчина, находившийся за рулём джипа, скончался на месте. Позднее в Иркутской епархии уточнили, что погибший – настоятель храма в селе Хомутово Вячеслав Пушкарев.

Водитель автобуса и все пассажиры сразу после аварии не жаловались на самочувствие и отказались от госпитализации. Однако спустя некоторое время несколько туристов из КНР всё же обратились за медицинской помощью – у них диагностировали травмы, которые не представляют серьёзной опасности для жизни.

Сотрудники правоохранительных органов уже начали разбирательство по факту произошедшего, чтобы установить точные причины и обстоятельства столкновения. На данный момент никаких дополнительных сведений о состоянии пострадавших не поступало.