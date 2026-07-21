В Грязинском районе перевернулся УАЗ

В Грязинском районе Липецкой области 20 июля около 17:30 на автодороге Грязи – Добринка случилось ДТП: опрокинулся УАЗ с 38-летним водителем за рулём.

© «Новости Липецка»

Мужчина в какой-то момент потерял управление, слетел с дороги, после чего машина перевернулась. Бригада скорой оказала водителю первую помощь, затем доставила его с травмами в больницу.

В Госавтоинспекции отметили, что за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области произошло три ДТП с пострадавшими. В одном из них за рулём мопеда была 13-летняя девочка, а пострадала её 17-летняя пассажирка.