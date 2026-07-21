Три человека попали в больницу после массового ДТП в Арзамасе

Три человека, в том числе пешеход, пострадали в результате массового ДТП на улице Ленина в Арзамасе 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

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По предварительным данным, 20-летняя девушка за рулем Hyundai выехала на встречную полосу, где столкнулась с машиной ГАЗ. От удара иномарку отбросило на обочину, где машина врезалась в автомобиль ВАЗ. Отечественный автомобиль, в свою очередь, после столкновения «задел» проходившего мимо пешехода.

В результате аварии травмы получили водитель и пассажирка Hyundai, а также пешеход. 20-летняя девушка, которая управляла иномаркой. Была госпитализирована с закрытым компрессионным переломом позвонков, а также резаными ранами шеи и грудной клетки. Ее ровесница, находившаяся в салоне в качестве пассажира, доставлена в больницу с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга.

57-летний пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также ушибы брюшной стенки и правого коленного сустава. Он также госпитализирован.

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