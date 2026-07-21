Пьяный водитель сломал позвоночник во время ДТП в Богородском округе

Стали известны новые подробности аварии, произошедшей утром 20 июля в Богородском округе. По данным УГИБДД по Нижегородской области, водитель вылетевшей в кювет машины был в состоянии алкогольного опьянения.

© В городе N

Напомним, ДТП случилось утром в понедельник на 6-м км автодороги Богородск — Ключищи. Тогда сообщалось, что 23-летняя девушка без прав за рулем автомобиля «Лифан» не справилась с управлением и съехала на обочину. Машина опрокинулась и врезалась в деревья. Травмы получили девушка-водитель и пассажир.

Теперь же выяснилось, что за рулем транспорта находился 36-летний мужчина — он был в состоянии алкогольного опьянения. 23-летняя девушка ехала в машине как пассажир.

Мужчину госпитализировали с переломом позвоночника. У девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Недавно мы писали, что девятилетний мальчик на самокате оказался под колесами легковушки в Нижнем Новгороде.