Массовое смертельное ДТП произошло в Кузбассе

На трассе Р-255 "Сибирь" в Кемеровском округе 21 июля столкнулись три грузовых и один легковой автомобиль.

© Vse42.ru

ДТП произошло 21 июля около 15:12 на 329-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" в Кемеровском муниципальном округе. На трассе столкнулись три грузовых и один легковой автомобиль.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС России – 5 человек личного состава и 1 единица техники, а также бригады скорой медицинской помощи и полиция.

В результате столкновения пострадали пять человек. Один из них погиб, трое госпитализированы в медицинские учреждения. Еще одному пострадавшему помощь оказана на месте аварии.