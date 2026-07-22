В Амурской области на трассе произошла авария с участием двух фур

В пяти километрах от села Гащенка в Свободненском районе Амурской области на трассе произошла авария с участием двух фур. ДТП унесло жизнь человека, сообщает региональный Центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

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Автомобили двигались навстречу друг другу: один - в сторону Хабаровска, а другой - в противоположную сторону. Одна из фур везла алкоголь, а вторая была оснащена манипулятором.

В ДТП погиб один человек, еще двое получили травмы. На место происшествия были направлены поисково-спасательная группа из Свободного, а также спасатели и техника МЧС России.

В ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.