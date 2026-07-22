В Вязниках автобус с пассажирами перевернулся в кювет
Накануне вечером в Вязниках произошло жёсткое ДТП. По данным региональной прокуратуры, маршрутный автобус вылетел в кювет. В нём находились 8 человек, 2 из которых обратились за медпомощью.
В УМВД региона уточнили информацию об аварии: водитель 1967 года рождения, ехав за рулём "Газели", двигался по регулярному городскому маршруту. Он не справился с управлением и съехал в кювет, а в последствии перевернулся.
- В момент ДТП в автомобиле находились 8 человек, трое из которых обратились за медицинской помощью. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщают в региональном УМВД.