Автобус сбил 11-летнего велосипедиста в Липецке

В Липецке днём 21 июля на улице Советской часа дня 39-летний водитель автобуса совершил наезд на 11-летнего мальчика.

© «Новости Липецка»

Пострадавшего ребёнка с травмой доставили в больницу, после оказания помощи отпустили домой. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 5070 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлекли пять водителей, за неиспользование ремней безопасности – 52.

Ранее стало известно об аварии "Школы" и 13-летней девочки на мопеде.