Водитель экскаватора разбил витрину магазина цветов на западе столицы

Водитель экскаватора повредил ковшом витрину магазина цветов в районе Проспект Вернадского в российской столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.

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По его словам, инцидент произошел около 04:00 в доме 33 на улице Коштоянца. Когда полиция приехала на место ЧП, мужчина попытался уехать на спецтехнике. Однако правоохранительные органы его задержали.

Подробности случившегося уточняются.

Ранее серьезное ДТП произошло в Казани. Там мотоцикл вылетел на тротуар после столкновения с машиной и сбил двух пешеходов.