В Серове столкнулись внедорожник Toyota и мотоцикл с двумя 16-летними подростками. Одного из мальчиков госпитализировали в реанимацию местной больницы, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

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Авария случилась 21 июля в 19:58. Женщина, управлявшая автомобилем, ехала по улице Короленко и, поворачивая налево вне перекрестка, не пропустила кроссовый байк LITE 300, который двигался навстречу. Это произошло рядом с домом № 14б.

Сотрудники полиции выяснили, что мотоцикл одному из школьников подарила мать за несколько недель до ДТП. Несмотря на наличие шлема, байкер получил травмы и попал в реанимацию. Его пассажиру, ехавшему без каски, повезло больше – после оказания помощи медики отпустили его домой.

На водителя байка составили административные протоколы за управление транспортным средством без прав (часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ) и нарушение правил применения мотошлемов (статья 12.6 КоАП РФ), а на его законных представителей – за передачу управления человеку без прав (часть 3 статьи 12.7 КоАП РФ), и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (статья 5.35 КоАП РФ).

Второму подростку грозит наказание за нарушение ПДД пассажиром (часть 1 статьи 12.29 КоАП РФ).

Медосвидетельствование 38-летней автомобилистки показало, что в момент аварии она была трезва. На нее составили протокол за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью человека (часть 2 статьи 12.24 КоАП РФ). Следует отметить, что за 17 лет водительского стажа женщина ни разу не привлекалась к ответственности за какие-либо правонарушения, совершенные за рулем.

"Госавтоинспекция призывает родителей: прежде чем приобрести ребенку мотоцикл или любой другой вид мототранспорта, задумайтесь о последствиях. Отсутствие водительского удостоверения, навыков управления и чувства ответственности превращают такую технику в источник смертельной опасности", – призвали в Госавтоинспекции.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

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