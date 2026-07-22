Подросток на Kia устроил аварию в Иванове и скрылся

В ночь на 22 июля в Иванове на улице Якова Гарелина произошла серьёзная авария. 16-летний водитель за рулём «Киа Карнивал» не справился с управлением, врезался в препятствие и скрылся с места происшествия, сообщает Госавтоинспекция Ивановской области.

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В результате ДТП пострадали трое пассажиров – все 2009 года рождения, 16-летние подростки. Один из них госпитализирован с травмами, вторая пассажирка после оказания помощи отпущена домой, третья – также госпитализирована. Водитель, 2008 года рождения, с места аварии уехал.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.