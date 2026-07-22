В Воронеже произошло тройное ДТП с одним пострадавшим

Утром в Левобережном районе Воронежа на улице Лызлова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх машин. Сигнал о ДТП поступил спасателям в 08:24, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

По предварительной информации, столкнулись грузовой автомобиль «Газель», внедорожник Lada Niva и легковушка Volkswagen Polo. В результате удара пострадал водитель «Нивы» – мужчина 1968 года рождения. Его госпитализировали в Воронежскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №10.

Уже через минуту после вызова, в 08:25, к месту аварии выехал расчёт пожарно-спасательной части №10. Спасатели отключили аккумуляторы повреждённых автомобилей. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Панинском районе автомобиль столкнулся с питбайком, которым управлял 11-летний ребенок. По предварительным данным, 32-летний водитель «Opel Astra» начал обгонять другой транспорт, выехав через сплошную разметку. В этот момент 11-летний мальчик на питбайке начал поворачивать налево в разрешенном для этого месте. В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.