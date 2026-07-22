Юный мотоциклист пострадал в ДТП в Нижегородской области

Подросток на мотоцикле попал в ДТП в Навашине Нижегородской области 22 июля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

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Авария случилась утром на улице Трудовой. 69-летний водитель за рулем «Мазды», начиная движение с обочины, не уступил дорогу мотоциклу «Регул Мото». За рулем байка находился 17-летний молодой человек. Несовершеннолетний пострадал. Он был доставлен в больницу с переломами обеих костей и бедра.

Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее мы писали про еще одно ДТП с участием мотоциклиста, которое случилось в Кулебакском округе.