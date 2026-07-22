Машина съехала с крыши гаража в Смоленске

Инцидент, в котором мужчина и женщина получили смертельные травмы, произошел в ночь на 21 июля в гаражно-строительном кооперативе "Тихвинка 3" в Смоленске.

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Как следует из данных УМВД России по Смоленской области, 40-летний водитель Chevrolet Niva не справился с управлением, автомобиль съехал с крыши гаража и опрокинулся.

В результате происшествия мужчина и находившаяся на пассажирском месте 38-летняя женщина скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.