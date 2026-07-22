На Сахалине грузовик съехал с трассы и рухнул в карьер

В Южно-Сахалинске на карьере «Амфиболит» произошло серьезное ДТП с участием самосвала. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

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Грузовик съехал с трассы, рухнул в карьер и приземлился на крышу. Кабина автомобиля получила повреждения — ее сильно смяло. Однако, по словам свидетеля происшествия, со стороны водителя сохранилась небольшая пустота, которая и спасла мужчину. По предварительным данным, ДТП произошло из-за неисправности автомобиля.

Извлечь пострадавшего из смятой кабины помогли мужчины, находившиеся на карьере. Водителя оперативно госпитализировали. О его состоянии на данный момент официальной информации нет. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

До этого в Москве произошло жесткое ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии автомобили разлетелись на детали. Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора.

Ранее кадры жесткого ДТП в Петербурге, о котором говорили «родился в рубашке», попали на камеру.