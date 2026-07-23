В Чехии фургон столкнулся с поездом

У деревни Добронице-у-Хынова на юге Чехии столкнулись фургон и поезд. Об этом сообщил новостной портал Idnes.

От удара состав сошел с рельсов. Уточняется, что четыре человека получили ранения, всех их доставли ив больницу.

«На месте происшествия находятся полиция, спасатели и пожарные. Один вагон дизельного поезда сошел с рельсов. Пассажиры покинули поезд», — сообщил Мартин Кавка, пресс-секретарь Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями на железных дорогах.

До этого в Рязанской области поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде. Все произошло на перегоне Милославское — Спасское Юго-Восточной железной дороги. Водитель выехал на железнодорожные пути, машинист применил экстренное торможение, но ен смог избежать столкновения. В результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранним утром 29 марта в Сахалинской области сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда. Инцидент произошел в районе села Взморье на железнодорожном участке Южно-Сахалинск — Поронайск. В поезде находились 80 пассажиров.