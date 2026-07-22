В Туве легковой автомобиль столкнулся с бензовозом

Легковой автомобиль в Туве столкнулся с бензовозом, загорелся и взорвался. По предварительным данным, все находившиеся в легковом автомобиле погибли, говорится в сообщении МВД республики.

"По предварительным данным, в районе поворота на село Серлик произошло столкновение легкового автомобиля с бензовозом. В результате ДТП легковой автомобиль загорелся и взорвался. Предварительно, все находившиеся в легковом автомобиле граждане погибли. Количество погибших и возможных пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на 780-м км федеральной автодороги Р-257 "Енисей". Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.