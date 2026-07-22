Полицейский приехал на место аварии и узнал в погибшей свою жену

В США полицейский Франсиско Малага приехал по вызову на место аварии и обнаружил, что в этом ДТП погибла его супруга Патрисия. У пары осталась двухлетняя дочь. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

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По данным следствия, 21-летний Мэттью Смит, который находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения, проехал на красный свет на скорости около 113 километров в час в зоне, где разрешено ехать со скоростью не более 50 километров в час, и врезался в автомобиль Патрисии Малаги.

Спасатели более 30 минут извлекали женщину из перевернувшегося автомобиля, но врачи не смогли ее спасти. В суде Смит признал вину по нескольким обвинениям, включая убийство по неосторожности при отягчающих обстоятельствах и управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Семья погибшей подала гражданский иск против мужчины, а также нескольких заведений, где юноше продавали алкоголь, несмотря на то что на тот момент он еще не достиг нужного возраста для покупки спиртного, передает газета.

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