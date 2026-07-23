В Скопине три пассажирки пострадали в ДТП

В Скопине на пересечении улиц Ленина и Рязанской произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает региональное УМВД.

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За рулём «Шевроле» находился 70-летний мужчина, «Ладой Грантой» управлял 67-летний водитель. По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение правил проезда перекрёстка одним из участников движения.

В результате аварии серьёзные травмы получили три пассажирки. Женщина 63 лет ехала в «Шевроле», ещё две пострадавшие — 55-летние пассажирки «Лады Гранты». Все они были оперативно доставлены в ближайшее медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.