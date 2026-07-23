Скорая помощь попала в ДТП в Нижнем Новгороде

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Карета скорой помощи попала в ДТП на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария случилась в 01:40 23 июля — 56-летний мужчина за рулем скорой выехал на перекресток на красный, включив световой сигнал, но не убедившись в безопасности маневра. Машина столкнулась с грузовиком марки «Хендай».

Пострадал 25-летний молодой человек, который был пассажиром скорой.

Ранее сообщалось о том, что Трудинспекция начала расследование смертельного ДТП, которое случилось на трассе М-12.

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