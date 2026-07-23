Под Пензой погиб несовершеннолетний водитель питбайка

Пенза, 23 июля – PenzaNews. Юноша 2010 года рождения, управлявший питбайком, погиб в результате ДТП в Бессоновском районе Пензенской области.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на 13 км автодороги «Пенза — Лунино — граница области» около 16.00 в минувшую среду, 22 июля.

«В результате происшествия юноша от полученных телесных повреждений скончался», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.