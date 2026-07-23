В Новосемейкино лоб в лоб столкнулись два автомобиля

В 21:14 на Промышленном шоссе произошло лобовое столкновение Volkswagen Bora и Chevrolet Niva. Водитель Volkswagen пострадал и был доставлен в больницу.

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На месте работали дежурный караул пожарно-спасательной части № 151 пожарно-спасательного отряда № 41 филиала ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС", бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

В ходе аварийно-спасательных работ были отключены аккумуляторные батареи, произведена стабилизация транспортных средств. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.