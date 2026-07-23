В ДНР четыре человека пострадали в ДТП

Четыре человека, в числе которых двое детей, пострадали в аварии на территории Новоазовского округа ДНР. Об этом сообщило республиканское МВД в Telegram-канале.

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"Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля Ford Kuga на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем УАЗ "Патриот", который двигался по главной дороге. В результате ДТП оба водителя, а также 10-летний и 9-летний пассажиры автомобиля Ford получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В региональной полиции добавили, что дети находились в специальных удерживающих устройствах, что помогло значительно снизить тяжесть последствий. Проводится проверка.