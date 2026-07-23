Три автомобиля столкнулись в Химках

Три иномарки столкнулись на проспекте Мира в подмосковных Химках. Участниками ДТП стали две машины марки Kia и автомобиль Citroen. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили «Вечерней Москве» очевидцы.

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— Легковушка Kia столкнулась с фургоном Citroen прямо перед перекрестком около дома 14 на проспекте Мира в Химках. Повреждения также получила ехавшая сзади машина, — рассказал очевидец.

По его словам, в результате ДТП никто не пострадал.

20 июля машина Hyundai и грузовик Isuzu столкнулись на МКАД в районе развязки с Коммунарским шоссе. Один из водителей получил травмы. О его состоянии на момент публикации материала не сообщалось.