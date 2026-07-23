В Даровском пьяный водитель сбил велосипедиста

Поездка из Казани в Ухту обернулась трагедией в посёлке Даровской. Нетрезвый водитель иномарки насмерть сбил местного жителя на электровелосипеде.

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По факту гибели человека в ДТП в посёлке Даровской возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области.

По данным следствия, 22 июля около 13:00 на улице Советской водитель автомобиля «Форд Экоспорт» совершил наезд на местного жителя 1965 года рождения, который двигался на электровелосипеде. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

За рулём иномарки находился житель Республики Коми 1979 года рождения. Прибывшие сотрудники полиции установили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина пояснил, что оказался в посёлке случайно, пропустив поворот на федеральной трассе «Вятка», возвращаясь из Казани в Ухту.

Следователем МО МВД России «Котельничский» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается