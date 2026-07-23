В Воткинске водитель иномарки протаранил дом

Воткинск. Удмуртия. Днём 22 июля на улице Пугачёва произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из которых влетел в дом. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии.

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По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля «Сангйонг Кайрон» в пути следования выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Исузу» под управлением 51-летнего мужчины. После удара «Кайрон» по инерции врезался в дом.

В результате происшествия водитель «Сангйонг Кайрон» получил травмы и был госпитализирован. Водитель «Исузу» не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.