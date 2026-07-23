Поезд столкнулся с автомобилем в российском регионе

Пригородный пассажирский поезд по направлению из Махачкалы в Дербент попал в ДТП с легковым автомобилем в Дагестане. Подробности инцидента приводит Telegram-канал Северо-Кавказской железной дороги.

Как уточняется, происшествие случилось в четверг, 23 июля, на железнодорожном переезде на станции Инчхе. Автомобилист выехал на пути перед приближающимся пригородным поездом. Машинист состава применил экстренное торможение, однако расстояние оказалось недостаточным. В результате избежать столкновения не получилось.

Пострадавших нет, говорится в сообщении. Подвижной состав не сошел с рельсов. ДТП не отразилось на движении других поездов.

Ранее сообщалось, что в Дагестане «КамАЗ» столкнулся с пассажирским поездом. Водитель грузовика пострадал.