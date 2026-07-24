В Липецке перевернулась "Лада"

В Липецке утром 24 июля на площади Франценюка автомобиль «Лада Приора» перевернулся на крышу, сообщают местные паблики. Оказалось, столкнулись три автомобиля. По данным областного управления МВД, сообщает «Город48», в аварии участвовали «Фольксваген», «Лада Приора» и «Лада Калина».

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Предварительно известно, что сначала столкнулись «Фольксваген» и «Приора», затем «Приора» задела «Калину» и перевернулась на крышу. Все автомобили получили механические повреждения. По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и приезжала бригада скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются.