В МЧС Татарстана сообщили подробности о шести погибших в ДТП подростках

Стали известны подробности о личностях подростков, погибших в Татарстане в страшном ДТП.

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Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, по предварительным данным, все они были жителями Республики Марий Эл. Единственный выживший пассажир также из этого региона. Возраст ребят - 15-16 лет.

Авария произошла около половины третьего утра в Зеленодольске на улице Волжская. Вероятно, водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и врезался в дерево. Машина после столкновения сразу загорелась, шесть человек, включая водителя погибли на месте. Выжившего подростка 2010 года рождения с ожогами 30 процентов тела госпитализирован в Зеленодольскую ЦРБ.

В ликвидации последствий ДТП задействовали 33 спасателя и 12 единицы техники. Следственными органами Татарстана возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения".