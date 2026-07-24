Машиной, в которой погибли подростки в Татарстане, управлял мужчина без прав

Всплывают новые детали ДТП в Татарстане, унесшим жизнь шести человек. Не все из них, как полагали ранее, были несовершеннолетними.

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Как уточнили в МВД России по РТ, за рулем автомобиля находился 30-летний мужчина. Он не имел права управления транспортными средствами.

Авария произошла в ночь на 24 июля в городе-спутнике Казани Зеленодольске. Согласно предварительной версии, водитель Chevrolet Lanos, не правившись с управлением, врезался в дерево. Машина загорелась.

В автомобиле находились семь жителей Марий Эл. В огне погибли шестеро, включая водителя. По уточненным данным, выжил один 15-летний подросток. Он с ожогами 30 процентов тела находится в больнице. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД.