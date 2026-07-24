Водитель внедорожника сбил и несколько раз переехал российскую пенсионерку

В Архангельске водитель внедорожника «УАЗ» несколько раз переехал пенсионерку.

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В Архангельске 78-летняя женщина попала под колеса внедорожника «УАЗ» во дворе жилого дома. По данным региональной Госавтоинспекции, инцидент произошел, когда пенсионерка стояла спиной к автомобилю, а водитель начал движение задним ходом.

Сбив жительницу с ног, мужчина не остановился. Как пояснили в ведомстве, автомобилист предположил, что под колесами находится посторонний предмет, мешающий проезду.

В попытке объехать этот воображаемый объект он несколько раз переехал лежащую на асфальте женщину.

Пенсионерка 1945 года рождения была доставлена в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, однако врачи не смогли ее спасти.