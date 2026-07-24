Самосвал с песком загорелся после опрокидывания на МСД

Самосвал, перевозивший песок, перевернулся на Московском скоростном диаметре (МСД), а затем загорелся. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили очевидцы.

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— Самосвал с песком перевернулся и загорелся на МСД. Движение в районе аварии ограничено, — пишет Telegram-канал «Москва 24» со ссылкой на очевидцев.

На момент публикации материала нет информации о пострадавших. По данным Дептранса, ДТП произошло на Юго-Восточной хорде в районе Курьяновской набережной. Там образовалась пробка протяженностью 2,3 километра. Для движения транспорта недоступна одна из трех полос.

21 июля грузовик с продуктами опрокинулся около дома 65 на Дмитровском шоссе в Москве. Водитель машины не пострадал.

До этого грузовик перевернулся на внешней стороне 52-го километра МКАД. О пострадавших не сообщалось.