Пьяный водитель иномарки сбил подростков на питбайке в Чувашии

В Чувашии пьяный водитель иномарки сбил несовершеннолетних на питбайке.

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В Чувашии сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры выясняют обстоятельства серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в селе Янтиково, в результате которого пострадали два несовершеннолетних.

По информации республиканской прокуратуры, столкновение легкового автомобиля Hyundai Solaris и питбайка привело к госпитализации 16-летнего водителя мотосредства и его 17-летнего пассажира. В настоящее время оба подростка находятся в больнице, где им оказывается необходимая медицинская помощь, подробности о тяжести их состояния на данный момент не раскрываются.

Водитель иномарки после совершения наезда покинул место аварии, в ходе оперативно-розыскных мероприятий его личность была оперативно установлена сотрудниками полиции. Проведенное медицинское освидетельствование задержанного выявило признаки алкогольного опьянения, что может стать отягчающим обстоятельством при принятии процессуального решения.

В настоящее время мужчина задержан, и ему грозит административная и уголовная ответственность в зависимости от тяжести последствий для здоровья пострадавших и квалификации его действий следствием. Напомним, что оставление места ДТП и управление транспортным средством в нетрезвом виде являются грубыми нарушениями правил дорожного движения, которые влекут за собой серьезные санкции.

Прокуратура Янтиковского района взяла на контроль ход доследственной проверки по данному факту.

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