Два человека пострадали после столкновения мотоцикла и такси в Москве

Мотоциклист столкнулся с машиной такси на Тверской улице в Москве. В результате ДТП травмы получили байкер и его пассажирка. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил «МК».

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— ДТП произошло около 10 часов утра на Тверской улице. Мотоциклист врезался в автомашину такси. В результате получили травмы 20-летний байкер и его 19-летняя пассажирка, — говорится в материале.

Пострадавших доставили в больницу. На момент публикации материала нет информации о состоянии их здоровья.

22 июля мотоциклист разбился насмерть около станции метро «Филатов луг» в Новой Москве. Трагедия произошла на Филатовском шоссе. Байкер врезался в дорожное препятствие.

До этого легковушка и мотоцикл столкнулись на 42-м километре Киевского шоссе в Москве. О пострадавших не сообщалось. Движение транспорта было затруднено на семь километров.